Yaşlı teyze sincabı elleriyle besledi

Doğanın minik sahipleri zaman zaman insanlar ile çok sıcak görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu görüntülerden sonuncusu Hakkari’de çekildi. Hakkari’de bir aile yanlarına gelen yavru sincaplara şefkat gösterdi.

Yaşlı teyze yavru sincabı elleri ile besledi. Sincaplar küçük kızın üzerine çıktı. Küçük kız çocuğu bu anlarda kahkahalara boğuldu.

Bu anları Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik paylaşımına “Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar” notunu düştü.

Yavru sincapları şefkatle besleyen aile internette viral oldu.