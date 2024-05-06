Yaşlı teyzeden zehir zemberek sözler: "Diyanet İşleri Başkanı’na haram olsun aldığı paralar. Araba beğenmiyor"

Sokak röportajında konuşan bir yaşlı kadın, söylediği her cümleyle büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı'ndan Maliye Bakanı'na, Diyanet İşleri Başkanı'ndan AKP'li vekillere kadar birçok isme sert eleştirilerde bulundu. Ekonomi Bakanı'nı 'beş para etmez' olarak niteleyen kadın, Mehmet Şimşek'in belediyelerdeki yolsuzluğu görmeden emeklilerin parasına göz diktiğini iddia etti. Arınç'ı da sert bir dille eleştiren kadın, Diyanet İşleri Başkanı'nın aldığı paraya da bindiği lüks araca da tepki göstererek, 'Hepsi haram zehir olsun' dedi. Ali Erbaş'ı 'Araba modeli beğenmeyen Diyanet İşleri Başkanı' olarak tanımlayan yaşlı kadın, 'alem açlıktan ölürken onların utanmazlığı' şeklinde devam etti. Yaşlı kadının sözleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı son Audi A6'nın, Diyanet Vakfı'na iade edildiği ve yerine bir adet Audi A8 alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 'Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz' şeklinde açıklama yapan Erbaş'ın, Audi A8 aracını talep ettiği iddia edildi.

Diyanet kaynakları, daha önce kamuoyunda büyük tepki çeken Audi A6'nın artık kullanılmayacağını ve yerine Audi A8 marka aracın tercih edildiğini doğruladı. Araç değişikliğinin nedeni olarak, eski aracın sık sık arıza yapması ve yoğun şehir dışı faaliyetler gösterilirken, yeni aracın kiralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Audi A8'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda ve mevcut aracın yerine kullanılmak üzere kiralandığı ifade edildi. Audi A8'in, Başkan Erbaş'ın resmi görevleri için kullanılacağı ve aracın kiralanmasıyla ilgili prosedürlerin titizlikle uygulandığı vurgulandı.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hemşerileri ile çekilen bir fotoğrafında kolundaki Rolex saatini göstermesi, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Yenişehirlioğlu'nun Rolex saatine ilişkin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişiden eleştiri aldı.

Tepkilerin artması üzerine, Yenişehirlioğlu, yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kısa bir süre sonra sildi. Ancak, tepkilerin devam etmesi üzerine Yenişehirlioğlu, Rolex saatinin helal yoldan edinildiğini belirterek, "Takmaya devam edeceğim" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama da sosyal medyada tartışma konusu oldu.