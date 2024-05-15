Tasarruf planı açıklanırken Diyanet 5 yıldızlı otelde İsrail’i kınadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün Kamuda Tasarruf Programı’nı açıkladığı esnada, lüks harcamalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi’nde konuşma yapıyordu.

Şimşek, açıkladığı programda, "Kamuda toplantı gibi faaliyetler artık lüks otelde değil, kamu tesislerinde yapılacak" açıklamasını yapmıştı fakat Diyanet’in toplantısı, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Beş yıldızlı Grand Cevahir Hotel ve Convention Center’da yapıldı. Söz konusu otelin en uygun konaklama ücreti, 6 bin 980 TL’den başlıyor.

2 gün süren programa, Ali Erbaş ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları da katıldı. Aynı zamanda; daire başkanları, dış ilişkilerde görevli uzmanlar, basın ekibi, Erbaş’ın özel kalem sorumluları, koruma ekibinin de toplantıya katıldığı belirtildi.

Yaklaşık 200 kişinin dahil olduğu toplantının yapıldığı lüks otelde İsrail’in Filistin’de uyguladığı vahşet kınandı ve yaşananlar nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi. Diyanet’in ülkede 20 tane Dini İhtisas Merkezi ve çok sayıda salonu bulunuyor fakat toplantılar için hep 5 yıldızlı oteller tercih ediliyor.

ERBAŞ 10 GÜNDE 3 ÜLKE GEZMİŞTİ

Yaptığı harcamalarla tartışmaların odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Nisan ile 23 Nisan arasındaki 10 günlük sürede üç farklı ülkeyi ziyaret etmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İlk olarak İtalya'ya giden Ali Erbaş, burada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) genel kuruluna katılmış, daha sonra ise Irak'a gitmişti. Son olarak ise, Suudi Arabistan’a giderek bura bir toplantıya katılmıştı.

408 ARACININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın envanterinde bulunan kiralık araçlarının dışında 408 aracının daha olduğu ortaya çıkmış ve bu durum, vatandaşların tepkisini çekmişti. Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, 91,8 milyar TL’lik bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakırken, Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A8'in de arasında olduğu kiralık araçların dışında, 408 aracının daha bulunduğu belirtilmişti.