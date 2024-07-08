Yaşlılarda düşmeyle ilgili hayat kurtaran öneriler

Yaşlılık döneminde düşmeler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Yaşlanma, denge ve koordinasyonda bozulmaya yol açarak düşme riskini artırır.

Düşmeler, yaşlılar için ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu biliniyor.

Uzman Görüşleri:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Berrin Durmaz, düşmelerin sakatlıkla hatta ölümle bile sonuçlanabileceğini ve denge egzersizleri ile göz muayenesinin düzenli yapılmasının önemine vurgu yapmakta.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken ise, sağlam, kaymayan ve ayağa tam oturan ayakkabıların giyilmesi, D vitamini alınması gibi önlemlerin düşme riskini azaltabileceğini belirtti.

Dr. Sarah Williams, Geriatri Uzmanı:

"Düzenli egzersiz yapmak, yaşlılarda düşme riskini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Egzersiz, dengeyi ve kas gücünü geliştirmeye yardımcı olur, bu da düşmeyi önlemeye yardımcı olabilir."

Prof. Ayşe Çelik, Fizyoterapist:

"Evinizi düşmeye karşı güvenli hale getirmek de önemlidir. Bu, kaygan zeminleri düzeltmek, bol aydınlatma sağlamak ve korkuluklar ve tutunma barları takmak gibi şeyleri içerir."

Dr. Ahmet Öztürk, Nörolog:

"Bazı ilaçlar da baş dönmesine ve düşmeye neden olabilir. Doktorunuzla reçeteli ve reçetesiz ilaçlarınızın düşme riskinizi nasıl etkileyebileceği hakkında konuşun."

Bilimsel Araştırmalar:

Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar, yaşlılarda düşme ve denge ile ilgili çeşitli faktörlerin incelendiğini göstermekte. Bu çalışmalar, düşme korkusunun, fiziksel aktiviteler ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymakta. Ayrıca, düşme davranışlarının yüksek olduğu ve en çok düşme davranışı eğiliminin acelecilik olduğu belirlenmişti.

Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayınlanan bir araştırma, egzersiz programına katılan yaşlıların düşme riskini %30 oranında azalttığını buldu.

Falls Prevention Journal dergisinde yayınlanan bir başka araştırma, evlerini düşmeye karşı güvenli hale getiren yaşlıların düşme riskini %25 oranında azalttığını buldu.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, bazı ilaçların düşme riskini artırdığını buldu.

Hayat Kurtaran Öneriler:

Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz veya 75 dakika yüksek tempolu egzersiz yapmayı hedefleyin. Denge ve koordinasyonu geliştirmeye odaklanan egzersizler özellikle faydalı.

Evinizi düşmeye karşı güvenli hale getirin. Kaygan zeminleri düzeltin, bol aydınlatma sağlayın ve korkuluklar ve tutunma barları takın.

Doktorunuzla ilaçlarınız hakkında konuşun. Bazı ilaçlar baş dönmesine ve düşmeye neden olabilir. Doktorunuzla reçeteli ve reçetesiz ilaçlarınızın düşme riskinizi nasıl etkileyebileceği hakkında konuşun.

Düzenli olarak göz ve işitme muayenesi yaptırın. Görme ve işitme bozuklukları düşme riskini artırabilir.

Sağlıklı bir kiloyu korumaya çalışın. Fazla kilo, düşme riskinizi artırabilir.

Alkol ve kafein tüketimini sınırlayın. Alkol ve kafein baş dönmesine ve dengesizliğe neden olabilir.

Yerden kalkarken veya otururken dikkatli olun. Ani hareketlerden kaçının ve dengeli olduğunuzdan emin olun.

Evde yalnızken bir acil durum düğmesi takın. Düşerseniz yardım alabilmeniz için.