Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir?

Hatice Özen
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir?

Yaşlılarda üzüntü kontrolüyle ilgili uzmanlardan dikkat çeken öneriler geldi.

Yaşlılık döneminde üzüntü kontrolü, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir faktörü olduğu biliniyor.

Uzmanlar, bu dönemde üzüntü ve stresin yönetilmesinin, yaşlıların genel sağlığı üzerinde belirleyici olduğunu vurgulamakta.

Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, yaşlılarda beslenme problemleriyle birlikte üzüntü kontrolünün de önemli olduğunu belirtti.

Psk. Özlem Tokgöz Özsoylar ise öfke kontrolü tekniklerinin yaşlılarda üzüntü yönetimi için de uygulanabileceğini ifade etti.

Bu teknikler arasında nefes egzersizleri, spor yapma ve mizahın gücünden faydalanma gibi yöntemler bulunmakta.

Bilimsel çalışmalar, yaşlılarda üzüntü kontrolünün sağlanamamasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini göstermekte.

Doç. Dr. Bülent Demir, üzüntü ve kaygı bozukluğu yaşayan yaşlılarda kalp riskinin arttığını ve bu durumların kalp krizini tetikleyebileceğini belirtti.

Ayrıca, yaşlılarda görülen Genellenmiş Kaygı Bozukluğu (GKB), yaşam kalitesini ve yeti yitimini olumsuz etkileyebilmekte, yüksek sağlık harcamalarına neden olabilmekte.

Yaşlılarda üzüntü kontrolü için önerilen yöntemler arasında meditasyon, yürüyüş ve nefes egzersizleri yer almakta, bu aktivitelerin kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmekte.

Ayrıca, yaşlı bireylerin sosyal destek sistemlerinden faydalanması, duygusal sağlıklarını korumaları için önemli.

Yaşlılarda üzüntü kontrolü, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir süreç olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, bu sürecin yönetilmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde çeşitli stratejilerin geliştirilmesinin önemini vurgulamakta.

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