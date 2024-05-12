Yaşlılık maaşı yetmeyince şalvar satmaya başladı. Her gün gelen zamların neyi bitirdiğini açıkladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, emekli maaşıyla geçinmeye çalışan 68 yaşındaki İbrahim Gülmüş, artan yaşam maliyetleri karşısında zor günler geçiriyor. Seyyar satıcılık yaparak şalvar satışı gerçekleştiren Gülmüş, eskiden veresiye mal alabildiğini, ancak son dönemdeki günlük fiyat artışları nedeniyle bu imkanının ortadan kalktığını belirtiyor.

GÜNLÜK ZAMLA MÜCADELE

Gülmüş, “Önceden 3 bin liralık mal alıp, bin lirasını peşin öder, kalanını haftaya tamamlardık. Ancak şimdi tedarikçiler ‘al gülüm ver gülüm’ politikası izliyor. Artık veresiye dönemi sona erdi. Günlük fiyat artışları, esnek ödeme şartlarını imkansız kılıyor” diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR

Aylık 3 bin 500 lira emekli maaşı alan Gülmüş, “Maaşımız kahve masraflarına ve torunlarımızın harçlıklarına bile yetmiyor. Şalvarları 150 liraya alıp 170 liraya satmaya çalışsak da, alıcı bulmak zor. Çoğu zaman veresiye satış yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da zararımızı artırıyor” dedi.

KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIRKEN ENDİŞELER ARTIYOR

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, maaşıyla kurban almanın mümkün olmadığını ifade eden Gülmüş, “Adana ve Hatay’dan servisle gelip, gücümüz yettiğince şalvar alıyoruz. Ancak satışlar düşük ve veresiye. Tedarikçiler artık haftalık ödemeleri kabul etmiyor. ‘100 liraya verdiğim malı bir hafta sonra 150 liraya satmak zorundayım’ diyorlar” şeklinde endişelerini dile getirdi.