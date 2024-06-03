Yassıada’nın aylık ne kadar kiraya verildiği ortaya çıktı

Fatih Altaylı YouTube kanalında Yassıada ile ilgili gündem olacak bomba bir açıklama yaptı. Altaylı adanın Albayraklar Grubu’na aylık 300 bin TL’ye kiralandığını duyurdu.

Altaylı adanın içerisinde 220 yataklı otel, konferans salonu vs. olduğunu belirtti.

Altaylı açıklamasında “İstanbul’da merkezden uzak bir villanın kirası kadar Albayrak Grubu’na kiraya verdiler.” İfadelerini kullandı.

Özdil şunları dedi:

Orayı kiraya verdiler. Koca ada 220 yataklı otel, konferans salonu… Kaç paraya kiraya verdiler? Aylık 300 bin lira. Koca adayı içindeki her şeyle beraber aylık 300 bin lira. İstabul’daki villalardaki fiyat.

Altaylı’nın bu iddiası sosyal medyayı salladı.

YILMAZ ÖZDİL NE DEMİŞTİ?

Öte yandan gazeteci Yılmaz Özdil, “Yassıada'yı ranta çevirdiler ve otel açtılar.” Demişti.

Özdil ayrıca OBB'a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., tarafından Yassıada’da yapılan ve zarar ettiği gerekçesiyle rezevasyona kapatılan Katre Island Otel'in Katar'a verilmesini önermişti.

BULWER ŞATOSU'NUN HİKAYESİ

Öte yandan akıllara çok az insanın bildiği Bulwer Şatosu geldi. Yassıada 4. Yüzyıldan itibaren Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bir sürgün yeri olarak kullanıldı.

Bizans İmparatoru Theofilos, hükümdarlığı döneminde ise buraya Platea Manastırı adında bir manastır inşa ettirdi.

Daha sonra ise adanın tam ortasına kilise inşa ettirildi. Kilisenin altındaki mahzenler de zindan olarak kullanıldı.

Osmanlı döneminde ise 1858-1865 yılları arasında elçilik yapan İngiliz Henry Bulwer, Sultan Abdülmecid’in izniyle adayı satın aldı.

Bulwer, Aziz Ignatius Manastırı’nın kalıntıları üzerine yüksek burçlu bir şato inşa ettirdi.