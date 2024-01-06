Yastık altında kıyıda köşede altını olanlar dikkat! Artık kuyumcular o altınları geri almıyor

İHA’nın haberine göre, altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Uzun, kısa ve orta vadeli yatırım yapmak isteyen pek çok vatandaş, kazancını altında değerlendiriyor.

Son günlerde paketli altın yerine kuyumcuların ‘kesilmiş altın’ dediği yarı mamul ürünler, paketli ürünlere göre daha ucuz olduğu için rağbet görüyor.

Altın uzmanları ise bu kesilmiş altınların üzerinde barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarını sadece uzmanların anlayabildiğine işaret etti.

"PAKET ALTIN DAHA GÜVENLİ"

Antalya’da uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe çalışan Halil Güvençoğlu, “İsrail ve Filistin arasındaki savaş nedeniyle altın fiyatlarında artış oldu. Bu günlerde vatandaşlarımızın altına talebi yükseldi. Vatandaşlarımız genellikle 24 ayar tasarruf altınları alıyor. Kesme diye adlandırılan altına talep çok; ama biz bunu tavsiye etmiyoruz. Üzerinde patent veya seri numarası yok. Satarken de sorun yaşıyorlar. Bu sorunlar olmasın diye paket altın alınması daha iyi olur. Bu tür altın daha güvenilir” dedi.

"UCUZ ALTIN OLMAZ"

Son 10 yılda yapılan araştırmalara göre en çok yatırım yapıp kazandıran altın olduğu için vatandaşlar daha çok istiyor. 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Evini arabasını satıp altın alan vatandaşlarımız var. Bu dönemlerde vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde altın alması lazım. Halkımız ucuz altın diye bir şey olduğunu sanıyor, böyle bir şey yok. Kimse ucuz altın vermez, sadece ayarı düşük altın verir" diye konuştu.

"KUYUMCU BİLE ZOR ANLAR"

"Kesme altına çok talep var" diyen Yılmaz "Bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsait. Plaka halinde çekilip üzerinde damga olmayınca kandırmaya müsait oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olmalı, bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altını 24 ayar diye satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu kuyumcu bile zor anlar” dedi.

"ASİTLE KONTROL EDİYORUZ"

Yılmaz, bu konuda çok şikayet geldiğini belirterek, “Vatandaşlarımız kandırıldığını da biliyor. Gelen altınları atölyemizde 5 dakikada ateşe vererek veya asit yardımıyla kontrol ediyoruz. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şimdi almıyor. Satıcı da ne sattığının farkında değil. Paketli altında seri numarası, üretici firması, hepsi belli. Paketli altın daha güvenli” diye konuştu.