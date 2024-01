İstanbul yaşam kalitesinde 137’inci sırada

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın dünya genelinde expat yani gurbetçi çalışanları ve ailelerinin günlük yaşamlarını ölçümleyen 'Yaşam Kalitesi Araştırması' sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Viyana yaşam kalitesi en yüksek şehir unvanını korudu. Onu sırasıyla Zürih, Aukland ve Kopenhag şehirleri takip etti. İstanbul ise 137'inci sırada yer aldı.

İsviçre'nin üstün yaşam kalitesi sağlama konusundaki itibarına dikkat çeken Cenevre ise beşinci sırada yer aldı. Üçü Almanya'da olmak üzere bu yıl ilk on şehirden yedisi Batı Avrupa'da bulunuyor.

450 şehri kapsayan 'Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması' 10 ayrı kategoride 39 faktöre dayandırılarak analiz ediliyor. Dünyada bu alandaki en kapsamlı çalışmalardan biri olan araştırma, çokuluslu şirketlerin ve diğer kuruluşların çalışanlarını başka ülkelerde görevlendirirken adil ücretlendirmesini sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştiriliyor.

ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER DEĞERLENDİRİLİYOR

İşverenlerin sürdürülebilirliğe olan ilgisine istinaden Mercer, dünyanın en çevre dostu şehirlerini de bu araştırmada değerlendiriyor. Hava kirliliğini azaltmaya, su mevcudiyetini ve içilebilirliğini iyileştirmeye yönelik etkili önlemler almak da dahil olmak üzere, yakın zamanda gerçekleştirilen bir dizi sürdürülebilirlik çabasını gerçekleştiren şehirler arasında Canberra, Oslo, Adelaide, Helsinki ve Ottawa üst sıralarda yer alıyor.

METROPOL ŞEHİRLERİN ALT YAPILARI ZORLU

Yine araştırmaya göre; on milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en büyük metropol şehirleri arasında yer alan Paris 32'inci, New York City 40'ıncı ve Londra 45'inci sırada. Her ne kadar yabancılar için imrenilen, popüler yerler olsa da bu büyüklükteki şehirler, çoğu zaman bazı altyapı zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor.

Araştırmada 8'inci sırada yer alan Vancouver, Kuzey Amerika'nın sıralamada en üst sıradaki şehri. Gelişmiş altyapısı, hoş iklimi ve harika hava kalitesiyle 37'inci sıradaki San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk sırada yer alıyor. 89'uncu sıradaki Montevideo ise, Latin Amerika'daki şehirler arasında üstlerde.

BAE’DE YER ALAN DUBAİ 79. SIRADA

Ortadoğu'daki sıralamada ise; BAE'de yer alan Dubai 79'uncu, Abu Dabi ise 84'üncü sırada yer alıyor. Her ikisi şehir de modern altyapıları ve çeşitli gurbetçi topluluklarıyla ünlü. Onları yakından takip eden 88'inci sırada yer alan Port Louis ise Afrika'daki en iyi yaşam kalitesine sahip şehir. Asya şehirleri arasında en yüksek sırada, yüksek verimli altyapısı ile birlikte temiz ve güvenli bir ortam sunan 29'uncu sıradaki Singapur bulunuyor. 3'üncü Auckland ise güçlü sağlık hizmetleri ve dinamik kültürel ortamı nedeniyle Pasifik bölgesindeki şehirler arasında en üst sırada yer alıyor.

VERİLER ÇALIŞANLARIN ÜCRET AYARLAMASINDA ETKİLİ OLUYOR

Araştırmadaki verilerin, firmaların mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında son derece önemli bir referans kaynağı olduğunu söyleyen Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölge CEO'su Dinçer Güleyin, "Firmalar, çalışanlarını bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderirken ücret ayarlaması için, çalışanın gideceği şehrin yaşam kalitesi endeksini göz önünde bulunduruyor. Çalışana verilmek üzere belirlenen ve 'Yaşam Zorluğu Ödeneği' (Hardship Allowance) olarak adlandırılan ek ücret, o şehrin yaşam kalitesindeki yerine göre belirleniyor. Veriler, yüksek yaşam kalitesine sahip ülkelerin vatandaşlarına ve yurt dışında çalışan expat'lara mükemmel sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve sosyal hizmetlerin yanı sıra uygun fiyatlı konutlara erişim sağladığını gösteriyor. Mevcut küresel görünüm, jeopolitik çalkantılardan, doğal afetlerden ve diğer ekonomik zorluklardan etkileniyor; bunların hepsinin şehirlerin yetenekleri çekme ve elde tutma kabiliyeti üzerinde önemli etkileri var" diye konuştu.