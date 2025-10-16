Uzun süren ve belirgin yastık izlerinin, sadece kırışıklık değil, aynı zamanda omurga hizalanması bozukluklarından potansiyel nörodejeneratif hastalıklara kadar uzanan riskleri ifade ettiği kaydedildi.

Sabah uyandıktan sonra yüzümüzde uzun süre kalan ve geçmek bilmeyen yastık izlerinin, kozmetik bir sorundan öte, ciddi sağlık risklerinin sessiz bir uyarısı olabileceği bilim dünyasında gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan önde gelen uyku uzmanları ve nörologlar, bu basit gibi görünen işaretin, omurga hizalanması sorunlarından, potansiyel nörodejeneratif hastalıklara kadar uzanan bir dizi sağlık durumuyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

YANLIŞ DURUŞ, OMURGAYA AŞIRI YÜK

Yastık izlerinin temel nedeni, genellikle yan veya yüzüstü uyuma pozisyonlarıdır. Uzmanlar, bu pozisyonların uzun süre korunmasının omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bilimsel kanıtlarla destekledi.

Dr. Tim Mercer, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Genel Pratisyeni ve sağlık danışmanı, yüzüstü uyuma pozisyonunu, özellikle bir bacağın göğüse doğru bükülerek yatıldığı şeklini, omurga sağlığı için "en kötülerden biri" olarak nitelendirdi. Dr. Mercer, bu pozisyonun bel omurlarına aşırı yük bindirdiğini, omurga hizalanmasını bozduğunu ve kas gerginliğine yol açtığını açıkladı. Yüzüstü uykunun ayrıca nefes almayı kısıtlayabileceğini ve cilt sorunlarına katkıda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

Dr. Rachel Salas, Johns Hopkins Tıp Merkezi'nden uyku nöroloğu, yan veya yüzüstü uyuyan kişilerde sabahları yüzde görülen kırışıklıkların zamanla "ciltte kronik değişikliklere" neden olabileceğini, hatta sivilce oluşumunu tetikleyebileceğini dile getirdi. Dr. Salas, kırışıklık endişesi olanlar için sırtüstü uykunun daha iyi bir seçenek olduğunu kaydetti.

Uyku pozisyonu ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar da dikkat çekti. Dr. Gliebus adlı bir nörolog, bazı araştırmaların, yan pozisyonda uykunun, beynin atık maddeleri temizleyen glimfatik sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceğini öne sürdüğünü ifade etti. Ancak, bu bulguların çoğunlukla hayvan çalışmalarıyla desteklendiğini ve kesin bir neden-sonuç ilişkisinin henüz kurulamadığını belirtti. Yine de, sırtüstü uyku ile Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif bozukluklarda görülen sinir yıkımı arasında "nispeten güçlü bir ilişki" olduğunu belirten 2023 tarihli bir çalışmanın sonuçları, uzmanlar tarafından dikkate alındı.

TIBBİ TAVSİYE ÖNEMLİ

Uzmanlar, yastıkta oluşan kalıcı izlerin, uygun olmayan bir yatak veya yastık seçimine ve dolayısıyla uyku sırasında omurganın yeterince desteklenmediğine işaret ettiğini vurguladı. Uzun süreli omurga hizalama sorunlarının sadece ağrıya değil, aynı zamanda sinir sıkışmalarına ve kronik rahatsızlıklara yol açabileceği bildirildi.

Samitivej Hastanesi'nden sağlık uzmanları, en sağlıklı uyku pozisyonlarının yan veya sırtüstü olduğunu, bu pozisyonlarda yatağın ve yastığın omurganın baştan aşağı düz bir çizgide kalmasını sağlayacak şekilde ayarlanmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Uzmanlar, sürekli rahatsızlık hisseden veya sabahları ağrıyla uyanan kişilerin bu durumu görmezden gelmemesi ve bir uzmana danışması gerektiğini kuvvetle ifade etti.

Yastık izleri, sadece geçici bir sıkıntı değil, vücudun dinlenmesi gereken saatlerde dahi uygun desteği alamadığına dair önemli bir fizyolojik gösterge olarak değerlendirildi. Uzmanlar, yaşam kalitesini ve uzun vadeli sağlığı korumak adına uyku pozisyonlarının ve destekleyici malzemelerin doğru seçilmesi çağrısında bulundu.