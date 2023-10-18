Yatacak yer ararken görüldü

Eskişehir’deki Boz Dağ’da kış uykusuna yatmaya hazırlanan bir yılanın kendine yuva aradığı anlar, bölgede yürüyüş yapan gezginlerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Yatacak yer ararken görüldü

İHA'nın haberine göre, Eskişehir’e yakın en yüksek dağlardan biri olan Boz Dağ’a Özlem Sakarya ve arkadaşı yürüyüşe gitti.

Yürüyüş esnasında bir yılan fark eden Sakarya, o anları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde ilgi çekici desenlere sahip bir yılanın kayaların arasında sığınabileceği uygun bir boşluk aradığı görülüyor.

Havaların soğuması ile kış uykusuna yatacağı tahmin edilen 1 buçuk ile 2 metre arasında uzunluğa sahip olan yılan, tepeye doğru tırmanarak kendine yer aradığı tahmin edildi.

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