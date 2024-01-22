Yatağan Termik Enerji Santraline ait kömür ocağı için 2 mahkeme karar verdi

Patronlar Dünyası’ndan Kenan Gürbüz’ün haberine göre, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 5 Temmuz 2021'de aldığı 'ÇED kapsam dışı' kararıyla, Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akyol Mahallesi sınırlarında kapalı kömür ocağı açmaya başlayan Yatağan Termik Enerji Santrali’nin izninin mahkeme iptal etti.

Muğla’daki STK’lar tarafından açılan iki farklı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi ve Muğla 2. İdare Mahkemesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün kararını hukuka uygun bulmayarak iptal etti.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN ÇED GEREKLİ

Mahkemeler verdikleri kararlarda, mevzuat gereği yeraltı madencilik faaliyetleri için ÇED süreci işletilmesi gerektiğini belirttiler. Mahkemeler, 14 bin 100 hektarlık alanda bulunan yeraltı kapalı kömür ocağı ve tünel galeri açma faaliyetinin karar sonrasında acilen durdurulması gerektiğine karar verdiler.

AYDEM Enerji bünyesindeki Yatağan Termik Enerji Santral’e ait yeraltı kapalı kömür ocağının önümüzdeki günlerde mühürlenerek kapatılması gerekiyor. Ayrıca şirket Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak ÇED sürecini başlatmak zorunda.

PROJE FAY HATTI ÜZERİNDE İDDİASI

Ocağı yargıya taşıyan STK’lar mahkemelerin aldığı kararın ardından Menteşe, Yatağan ve çevresinde yaşayan 300 bine yakın insanın içme ve tarımsal sulama suyunun kurtulduğunu iddia ederek, “Muğla’nın suyunu korumaya kararlıyız. O yüzden çok verimli ve değerli bir karar. Aynı zamanda projenin olacağı alanda Menteşe ve Yatağan diri fay hattı var. Bu açıdan da çok tehlikeli bir alan. Şirket ÇED başvurusunda bulunsa bile bölgede madencilik faaliyetine izin verilmemeli” ifadelerini kullandılar.