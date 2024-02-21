Yatağan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Yatağan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Muğla’nın Yatağan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, B.S. isimli şahsın il dışından Yatağan İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpekleri “Dem” ve “Etil” ile birlikte operasyon düzenlendi.

Operasyonda Jandarma ekipleri tarafından 2 bin 945 gram skunk esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

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