Yatak çarşafı emniyet kemeri oldu. İtfaiye demirleri sırasıyla kesti

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan 9 katlı Işık Apartmanı’nın yangın merdivenine tırmanan ismi öğrenilemeyen şahıs, demirlerin arasına sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile, ekipler gelinceye kadar oğullarının düşmemesi için çarşaf ile onu demir korkuluklara bağlayarak tutmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde uzun uğraşlar sonucunda demir korkulukları keserek adamı kurtarmayı başardı.