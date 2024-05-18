Yatırım araçlarında bu hafta lider kim? En çok kazandıran belli oldu

Borsa, altın, dolar ve Euro...Hangisi yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu haftanın en çok kazandıranı ortaya çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,16 oranında kazanç sağladı. DOların kazandırma oranı küçük oldu ama yüzde 0,04olarak kayıtlara geçti. Euro yüzde 0,76 kazandırırken, altın yüzde 1,76 değer dolar/TL yüzde 0,04, Euro/TL yüzde 0,76, altının gram altın ise yüzde 1,76 oranında değer kazandı.

Borsa BIST 100 endeksi bu haftayı yüzde 4,16 değer kazançıyla 10.643,58 rekor bir puanla kapadı. BIST 100 endeksi en düşük 10.036,41, ün yüksek de 10.652,28 puanı gördü. Böylece yatırım araçları arasında en çok kazandıran Borsa İstanbul liderlik koltuğuna oturdu.

Borsadan sonra en çok kazandıran garam altın oldu. Gram altının bu haftaki artış oranı yüzde 1,76 olarak kayıtlarda yer aldı. 2 Bin 532 liraya, Tam altın ise 16 bin 377 lirayü yükseldi. Çeyrek altın ise 4 bin 113 liradan fiyatlandı.

DOLAR VE EURO DA KAZAN DÜŞÜKTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazanarak 32,2300 liraya, euro yüzde 0,76 artışla 35,0060 liraya yükseldi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,99 değer kazandı. Yatırım fonlarında ise yüzde 2,24'lük kazançla "Kıymetli Maden" fonları oldu.