Yatırımcıların yeni göz bebeği Çanakkale oldu

Günümüzde kazançlı bir yatırım için arsa almak isteyenlerin sayısı artıyor. Doğru zamanda, doğru lokasyonda özellikli gayrimenkule yapılan yatırımının, yatırım enstrümanları arasında en kazançlılarından olduğunu söyleyen Gayrimenkul Yatırım & Geliştirme Stratejisti Nail Güler, son dönemde Çanakkale’ye olan ilginin artmasına dikkat çekti.

Güler, “Bölgede son 4 yıllık fiyat artışlarının yüzde 774,14 gibi rekor bir orana ulaştığını biliyoruz. Bu tercih dalgası büyük şehirlerde hayatın zorlaşması, pandemi ve yaşanan üzücü deprem olaylarıyla birlikte etkisini daha da göstermişti. Çanakkale’ye İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerden gerek ulaşım olanaklarının kolaylaşması, gerekse ilgi çeken bir tatil bölgesi olması, tarihi dokusuyla hem yatırımcıların hem de doğada yaşamayı seçenlerin ilk tercihi oldu. Ayrıca bölgedeki butik otellerin artmasıyla bölgeye gelen vatandaşların doğal ve huzurlu bir yaşamı kısa bir süreliğine de deneyimleme imkanı bulduktan sonra bu bölgede yaşama ve yatırım yapma istediğini doğuruyor. Diğer turizm destinasyonları ile kıyaslandığında Çanakkale halen yatırım için cazibesini devam ettiriyor” dedi.

YAZIN GELENLER BU KENTTE YAŞAMAYI DÜŞÜNÜYOR

Yapılan araştırmalarda Çanakkale’de genelinde imarlı arsalarda 4 yıllık ortalama artışın yüzde 774, 14 olduğunu bunun Ayvacık İlçesinde Ocak 2018 - 2024 arasında yüzde 1.958, Ezine’de ise yüzde 1.403 oranında değer kazanmasına karşılık bölgenin yatırımcılar tarafından hala ilgi gördüğünü aktaran Güler, Kuzey Ege’nin yatırım için doğru bir lokasyon olduğunun altını çizdi.

Geçmiş dönemlerde Mayıs ve Eylül aylarında nüfusun yazlıklardan ve bölgeye tatil için gelenlerden dolayı arttığını vurgulayan Güler, “Mayıs ayı itibarıyla bölgede artan nüfus Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte azalıyordu. Son 5 yıldır gelişen ulaşım, eğitim ve sağlık imkanları etkisiyle geri dönüşlerin geçmişe oranla azaldığını, Çanakkale’nin doğal yapısı ve ruhundan etkilenerek burada 12 ay yaşamak için sadece emeklilerin değil çocuklu ailelerin de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz” dedi.