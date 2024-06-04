Yatırımını yapan saç baş yoluyor: O hisseye yasak geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımını yapan saç baş yoluyor: O hisseye yasak geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde, o hisse için 3 Temmuz'a kadar kredili işlem yapılması yasaklandı.

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları doğrultusunda, belirli bir hisse senedi için kredili işlem yapılmasına sınırlamalar getirdiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan duyuruda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'nin uygulanacağı ve HURGZ.E hisse senetlerinin 4 Haziran'dan itibaren bir ay süreyle kredili işlemlere kapalı olacağı bildirildi.

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Bu önlemin, piyasada beklenmedik fiyat hareketlerini dengelemek ve yatırımcıları korumak amacıyla alındığı belirtildi. Söz konusu tedbir, 3 Temmuz'a kadar geçerli olacak ve bu süre zarfında HURGZ.E hisseleri üzerinden kredili alım satım işlemleri yapılamayacak. Borsa İstanbul, bu tür önlemlerin piyasa düzenini ve istikrarını sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı.

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