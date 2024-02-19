Yatırımları Türkiye’de tutmak için yeni düzenleme çağrısı

Kaldıraçlı işlemler, vadeli İşlemler ve opsiyon piyasası (VİOP) ve kurumsal yatırım alanında aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren İntegral Yatırım, makroekonomide ve finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi.

İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Osman İlker Savuran ve İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer’in katıldığı toplantıda konuşan Kıvanç Memişoğlu, vergi gelirlerine katkı sunmak adına kaldıraçlı işlemlerde yapılabilecek yeni düzenlemelere dikkat çekti.

FARKLI ŞİRKET İSİMLERİ ÜZERİNDEN FAALİYETLER SÜRÜYOR

Aracı kurumların son yıllarda kaldıraçlı işlemlerden yılda ortalama 60 ila 80 milyon dolar arası gelir ettiğini açıklayan Memişoğlu, “3 ayda bir tüm aracı kurumlar müşterilerin kayıp kazanç oranlarını bildiriyor. Müşteri kazançları dolar bazında yüzde 25-30 seviyesinde gelmişken son 2-3 yıl içinde yüzde 30-35’e çıktı. Sektörün büyümeye katkısı verilerde net şekilde görülürken; devletimizin de iyi bir vergi geliri elde ettiğini düşünebiliriz. Çünkü hem kurumlar vergisi hem de 3-4 yıl önce çıkan müşterilerin kazançlarından yüzde 10 stopaj vergisi uygulanıyor. Yapılan son düzenlemeden sonra kaldıraçlar düşürülmüştü. Kıbrıs, İsrail, Karadağ ve off shore adalarında lisanssız şirketlerin sayısı gittikçe artıyor. Ne kadar engellemeye çalışsak da yatırımcıların datalarının yurt dışına çıkması ve verilerin elden ele dolaşması önlenemiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından her hafta yaklaşık 50 ila 100 arasında web sitesi yasaklanıyor. Ama farklı şirket isimleri üzerinden faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu işlemler, sınır ötesi olduğu için SPK’nın ilgili ülkelerde regülasyonlar gözeterek uluslararası iş birliğinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Örneğin ABD, Kanada vatandaşlarına nasıl ki diğer ülkelerde hesap açılamıyorsa böyle engellemeler bu alanda da yapılabilir” değerlendirmesini yaptı.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE 38 TANE ARACI KURUM HİZMET VERİYOR

“Kaldıraçlı sistemin, 1:100, 1:200 olmasını talep etmiyoruz; zaten istemiyoruz da. Avrupa Birliği’ndeki oranlar emsal olarak görülebilir” diyen Memişoğlu, “En tehlikelisi de yurt dışı kaynaklı firmaların birçoğu aslında Türkiye menşeili. Müşteri parasını yönetmeye de yönelmiş durumdalar. Türkiye'de regülasyon gereği müşteriler işlemlerini kendileri yapıyor. Biz onlara bir yönlendirme yapmıyoruz. Ama orada işlemler sizden izinsiz olarak yapılabiliyor. 2-3 işlemden sonra onların yönlendirmeleriyle işlem yapmaya başlıyorsunuz ve çok fazla size işlem yaptırarak kaybetmenize yol açabiliyorlar. Kaldıraçlı işlemlerde 38 aracı kurum hizmet veriyor ve 32 bin 500 teminatlı müşteri bulunuyor. Bunların 8 ila 10 bini aslında her ay düzenli işlem yapıyor. Kurumsal müşterilerin sayısı da son zamanlarda artışta. Takasbank'taki müşteri teminatı 150 milyon dolar civarındayken; günlük işlem hacmi de 1,5 milyar dolar seviyelerinde” diye konuştu.

2011’den bu yana yaklaşık yüzde 15-20’lik pazar payıyla kaldıraçlı işlemlerde de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Memişoğlu, geçen yılın ilk 9 ayında gelir bazında liderliğini korumayı hedeflediklerini açıkladı. Memişoğlu, “yıl sonuna kadar da sıralamadaki yerimizi koruyarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz” bilgisini verdi.

VADELİ İŞLEMLER PİYASASINA ODAKLANDI

Son 5 yılda daha çok vadeli işlemler piyasasına odaklandıklarını belirten Memişoğlu, “Gelir bazında 40’tan geçen yıl 26’ncıya ulaştık. Hedefimiz bu enstrüman özelinde ilk 20’ye girebilmek ve işlem hacmini artırmak. Vadeli işlemler piyasasında 1 milyona yakın yatırımcı var. Önümüzdeki dönemde BIST30 hisselerine, holding, büyük sanayi kuruluşları ve banka hisselerine ilginin artacak.Yani işlem hacimlerinin daha çok BIST30’a kayacağını düşünüyoruz ve vadelilerin hepsinde vadeli işlem opsiyon olmasıyla bir hareketlenme bekliyoruz” dedi.

YATIRIMCI SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI

Halka arzlarla birlikte BIST’e olan ilginin de arttığına dikkat çeken Memişoğlu, “Günlük işlemlerde 200-250 milyar TL seviyelerine geldik. Yatırımcı sayısı 8 milyona ulaştı. Yatırımcıların birçoğu halka arza girmek amacıyla eş, dosta ve çocuklara açılan hesaplardan oluşsa da en azından yarısının bu piyasada kalacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEF HALKA ARZ SAYISINDA VE BÜYÜKLÜĞÜNDE İLK 10 İÇİNDE OLMAK

Geçen yıl toplam toplam 54 halka arz yapıldığını ve şirketin ise bunların üçünü gerçekleştirdiğini belirten Memişoğlu, “Bu halka arzlardan toplamda söz konusu şirketlere 5 milyar TL’lik bir fon sağlamış olduk. Hedefimiz 2024 için halka arz sayısında ve büyüklüğünde ilk 10 içinde yer almak” dedi.

HALKA ARZ İÇİN SIRADA BEKLEYEN ÇOK FİRMA VAR

SPK’nın her yıl halka arz kriterlerini değiştirdiğine dikkat çeken Memişoğlu, “En son güncel rakam aslında yılbaşından itibaren aktif toplamlarının 1,5 milyar TL olması yönünde. Net satış hasılatının da 750 milyon TL olması gerekiyor. Halka arz için bekleyen birçok firma var ve çoğu aslında bu kriterlere uyamayacağı için otomatik olarak elenecek. Ama bunun yanı sıra yeni taleplerin oluşacağını düşünüyoruz. Adet bazında geçen seneye yakın bir sayı bekliyoruz ama miktar olarak geçen yılın çok daha üzerinde bir hacim göreceğimize inanıyorum.”

Aracı kurumlarda lisanslı çalışan bulmakta yaşanan zorluğa da değinen Memişoğlu, sektörün lisanslı personele ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

FİNANSMAN İÇİN ŞİRKETLER HALKA ARZA YÖNELDİ

Bu yıl da halka arzların devam edeceğine dikkat çeken İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Osman İlker Savuran, faiz oranlarının yüksek olması kredi erişimindeki sıkıntıyı devam ettirdiğini söyledi. Şirketlerin çoğunun halka arza yönelmiş durumda olduğunu belirten Savuran, en önemlisinin de algıların açıldığına dikkat çekti. Eskiden şirketlerin halka arz noktasında ikna etmeye çalışıldığını hatırlatan Savuran, şirketlerin kendilerinin geldiğini ve bu yüzden de çift taraflı bir etki olduğu yorumunu yaptı.

DOLAR 40 BANDINDA BEKLENEBİLİR

Yerel seçimlerin borsa için büyük bir kriter olmadığını söyleyen İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Seçime kadarki süreçte Borsa İstanbul’da zaman zaman oluşabilecek düzeltmeler çok normal ama yukarı yönde yükselişin devam etmesi bekliyoruz. Dolar/TL’de ise yıl sonunda 38-40 bandına gelmek beklenebilir” şeklinde konuştu.