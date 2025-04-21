Yavaş'tan sert İmamoğlu çıkışı: Ekrem başkanı serbest bırakın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da düzenlenen 'Yerel Reform Buluşmaları' toplantısında konuştu.

"YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ"

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için tepki gösteren Yavaş, "Ekrem Başkanı serbest bırakın! Biz yargılanmaktan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik üst üste yapılan soruşturmalar hakkında konuşan Yavaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptali hakkında eleştiriler yaptı.

İmamoğlu’na destek olmak amacıyla düzenlenen eylemlere katıldıkları için tutuklu bulunan gençlere atıfta bulunan Yavaş, "19 Mayıs'tan beri gençler tutuklu. Ne yaptılar? Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sokaklara çıktılar, demokratik haklarını kullandılar. Ancak onları tutukluyorsunuz" dedi.

YAVAŞ'TAN ROK TEPKİSİ: GENÇLER İÇERİDE, KAYYUM DİYENİ KORUYORSUNUZ

Yavaş ayrıca, CHP'ye kayyum atanacağı iddiasını dile getiren ve bu açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Yavaş "CHP'ye kayyum atanmalı diyen birini serbest bırakıyorsunuz. Bu kişi demokrasiyi, halkın iradesini hedef alıyor ama yargı hiçbir şey yapmıyor. Gençler içeride, kayyum diyeni koruyorsunuz. Bu nasıl bir adalet anlayışı?" dedi.

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