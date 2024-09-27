Yavru ayı dövüş horozlarını anne ayı fasulyeleri yedi

Armutlu Köyü'ne aç kalan ayılar bir kez daha indi. Anne ayı ve yavrusu İsmet Yiğitoğlu isimli çiftçinin kümesine dadandı. Tel örgülerle çevrili kümesin tellerini parçalayarak içeri girmeyi başaran yavru ayı kendisi gibi yavru olan ve tekinin fiyatı 2 bin 500 TL olan 4 Hint horozunu ve 6 tavuğu yedi.

Yavru ayı kümesteki hayvanları yerken, anne ayı da fasulye tarlandaki ürünlerin tamamını yedi. Sabah kümese bakınca hayvanlarının telef olduğunu gören Yiğitoğlu hayatının şokunu yaşadı. Yiğitoğlu yavru Hint horozunun fiyatının şu an 2 bin 500 lira, bir sene sonra fiyatı 5 bin liraya yükseleceğini söyledi.

Kümesteki hayvanları yiyen aç ayının karşısında hiç şansı olmadığını belirten Yiğitoğlu, can güvenliği olmadığını vurgulayarak, olası bir ayı saldırısında kimsenin canının yanmadan yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.

İsmet Yiğitoğlu, köyde yaşayan Mehmet Yiğitoğlu isimli kuzeninin de kümesine ayının çatıdan girmeye çalıştığını, çatının yüksek olmasından dolayı ayının kuzeninin kümesine giremediğini, sadece çatıyı parçalandığını söyledi. Yiğitoğlu, aldığı önemlere rağmen yine de ayının kolaylıkla pencereden kümesine girerek, hayvanlarını telef ettiğini vurguladı.

Kümesteki hayvanların yanı sıra bağdaki fasulyelerinin de ayı tarafından yendiğini iddia eden Yiğitoğlu, geriye hiç fasulyesi kalmadığını, emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

"Devlet bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, bizim hayvanlarımıza, bize sahip çıkan yok" diyerek sitemde bulunan Yiğitoğlu, yetkililere seslenerek, yardım çağrısını yineledi. Köyde sürekli benzer olayların yaşandığının altını çizen Yiğitoğlu, "Devlet bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, bizim hayvanlarımıza, bize sahip çıkan yok. Vursak cezası var, vurmasak bize zarar. Benim bütün fasulyemi perişan ettiler, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.