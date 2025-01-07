Yavru gorile isim arayışı sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollar ile getirildiği tespit edilen nesli tükenme altında olan bir goril yavrusu bulunmuştu. Yavru goril, ekipler tarafından yakalandığında ürkek bakışlarıyla etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorile sahip çıktı. Hijyenik bir ortamda koruma altına alındı. Bakıcıları ve görevli veterinerler adeta bebek gibi yakından ilgilendi. Hatta yavru gorilin bu süreçte kilo dahi aldığı gözlemlendi. Şimdi sıra yavru goril için isim bulma arayışına geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden isim önerisi kampanyası başlattı. Paylaşımda vatandaşlardan "Benceİsim" etiketi ile isim önerisi bulunulması istendi. Paylaşımın altına vatandaşlardan "fişek", "mahzun", "garip" gibi isim önerileri geldi.

TİCARET BAKANLIĞINDAN YAVRU GORİLE İSİM ÖNERİSİ

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yavru gorile isim önerisine ilişkin, "İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için, Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı KİM bizim önerimizdir" ifadesini kullandı.