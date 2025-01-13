Yavru gorilin adı kondu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024 tarihinde Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı bir kafes yükünü takibe aldı. Yapılan denetimde, nesli tükenmekte olan bir goril yavrusu kutuda ele geçirildi. Yavru goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakıma alındı. Gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği bildirildi.

İSİM ÖNERİLERİ OYLAMAYA SUNULDU

İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından isim önerileri aldı. En çok önerilen isimler arasında 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' yer aldı ve bu isimler oylamaya açıldı. Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı.

OYLAMADA 'ZEYTİN' İSMİ ÖNE ÇIKTI

Oylama sonucunda katılımcıların yüzde 15,6'sı 'Üzüm', yüzde 26'sı 'Misket', yüzde 27,8'i 'Kömür', yüzde 30,6’sı ise 'Zeytin' ismini önerdi. Yapılan oylama sonucunda yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.