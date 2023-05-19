Yavru karacadan insanı ağlatan davranış. Düzce'de yaşandı

Düzce'de İsmail Karaman yaralı yavru karaca buldu. Evinde hayvanın tedavisini yapıp iyileştirdi. Karacayı bulduğu yere götürdü ve annesini görünce serbest bıraktı. Karaca kendisine bakan adamın yanına gelerek adeta minnetini sundu.

Yavru karacadan insanı ağlatan davranış. Düzce'de yaşandı

"Dünyayı iyilik kurtaracak" sözü bir kez daha doğrulandı. Düzce'de ormanlık alanda gezintiye çıkan İsmail Karaman adlı kişi, yaralanmış bir yavru karaca gördü.

İlk başta karacanın yanına gitmeyen anne veya babası var mı diye bir süre bekleyen Karaman, tek başına yerde yatan karacanın yanına doğru ilerlemeye başladı.

Her adımında "Kaçacak mı" diye içinden geçiren Karaman, yardım beklercesine gözlerinin içine bakan yavru karacayı aracının içine aldı.

Çeşitli ilaçlarla karacanın tedavisini yapıp, besleyen İsmail Karaman, hayvanın eski sağlığına kavuştuğuna kanaat getirdi.

Yavru karacayı arabasına koyup bulduğu yere götüren İsmail Karaman, hayvanın anne ve babasını bulamayınca tekrar evine götürüp onu beslemeye devam etti.

Bu denemeler günlerce sürdü. Son gidişinde yavru karacayı bulduğu yerde hayvanın annesini gördü. Hemen yavru karacayı özgürlüğüne bıraktı.

Karaca koşarak annesinin yanına gitti. İsmail Karaman annesiyle birlikte ormana girip gözden kaybolacağını düşündüğü yavrunun kendisine baktığını fark etti. Yavru karaca annesini geride bırakarak Karaman'a doğru ilerlemeye başladı.

Birkaç gün de olsa kendisine hem annelik hem de babalık yapan İsmail Karaman'ın yanına gelen ve ön ayaklarını kırarak adeta beni sev dercesine önüne oturdu.

İsmail Karaman büyük bir bağ kurduğu yavru karacayı parmaklarının ucuyla sevmeye başladı. Karacanın annesi de olup biteni şaşkınlıkla seyretti.

Daha sonra annesinin yanına giden karaca ormanlık alana girip gözlerden kayboldu. Sosyal medyada büyük yankı bulan olaya yorum yağdı.

Bir yorumcunun "İnşallah birinden iyilik gördü diye şimdi her insanoğluna güvenmez" yorumunu yapması dikkat çekti.

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