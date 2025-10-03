Yavuz Ağıralioğlu artık dayanamadı, isyan etti: Yeter artık...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi davasına atıfta bulunarak, "Yeter artık! Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez!" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ahmet Minguzzi cinayeti üzerinden adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Daha kaç canımızı bu cezasızlık düzenine kurban vereceğiz?" diye soran Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin vicdanı soruyor: Bu kadar suç kaydına rağmen bu caniler nasıl oluyor da hala sokaklarımızda dolaşabiliyor? 11 suç kaydı olan bir cani, sokakta masum bir evladımızı bıçaklayarak hayattan kopardı. Ahmet Minguzzi davasının yarası tazeyken, her gün bir yenisi ekleniyor. Bu milletin evlatları, her gün yeni bir acıya uyanmak zorunda mı bırakılacak?

Devletin vazifesi; masumu toprağa, suç makinesini sokağa göndermek değildir! Adaletin ciddiyeti, milletin can güvenliğidir! Soruyorum: Daha kaç masum evladımızı, daha kaç canımızı bu cezasızlık düzenine kurban vereceğiz? Yeter artık! Bu milletin evlatları, sokaklarda suç makinelerinin insafına terk edilemez!"

