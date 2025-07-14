Yavuz Ağıralioğlu, Erdoğan ve Bahçeli’nin hissesini açıkladı: Siz; deminiz, katilleriniz, hepiniz…

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bahçeli ile başlayan açılım sürecinde teröristlerin silah yakma tiyatrosu sonrası Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin ateş püskürttü. Ağıralioğlu, basın toplantısında, hisse çıkışında bulunarak, “Sizin hissenize sandık düştü. Bizim hissemize vatan. Sizin hissenize Öcalan düştü. Bizim hissemize binlerce kahraman” dedi.

TİYATRO MÜJDE OLARAK DUYURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ olarak adlandırdığı bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan yeni açılım sürecinin son perdesi geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın silah yakma görüntüleriyle devam ediyor. Erdoğan ise perde oyununa ilişkin tarihi nitelendirmeyi yaparken, DEM-MHP-AKP birlikteliğini aktararak ittifak mesajı vermişti.

AĞIRALİOĞLU: SİZİN HİSSENİZE ÖCALAN DÜŞTÜ

Bahçeli ve Erdoğan ile başlayan sürece dair ise tepki sesleri gelmeye devam ediyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında hisse tepkisinde bulunarak, "Millet gördü ki; siz seçim kazanmaktan başka hesabı olmayan bir iradeyi temsil ediyormuşsunuz. Sizin hissenize sandık düştü. Bizim hissemize vatan. Sizin hissenize Öcalan düştü. Bizim hissemize binlerce kahraman” ifadelerini kullandı.

SİZ; DEMİNİZ, KATİLLERİNİZ, HEPİNİZ SANDIĞA GELECEKSİNİZ.

Ağıralioğlu’nun açıklamasında öne çıkan satırlar şu şekilde oldu:

“Terörsüz Türkiye diye bir giyotini bu mevzuda kaygısı olanların üzerine mevzilendirdiler. Çocuklarımızın katillerine barış havarisi, devletimiz ve milletimiz için endişelenlere de kandan besleniyor demeye heves ettiler.

Millet gördü ki; siz seçim kazanmaktan başka hesabı olmayan bir iradeyi temsil ediyormuşsunuz. Sizin hissenize sandık düştü. Bizim hissemize vatan. Sizin hissenize Öcalan düştü. Bizim hissemize binlerce kahraman.

Allah’a yemin olsun ! Milletimiz teveccüh gösterir imkan bulursak Türk’ün şerefli meclisinde, çocuklarımızı öldüren birini sevene 1 kuruş haramdır. Kimse giremeyecek !

Terörsüz Türkiye sağlamak için iradenizi seviyoruz, Öcalan'la konuşmanızı sevmiyoruz. Öcalan'ın gölgesinde anayasa konuşuyorsunuz, beğenmiyoruz. Koca devleti bırakılmış 30 tane silaha kurban ediyorsunuz.

Öcalan iti kim ki Kürtlerin temsilcisi olacak!

İltifatlaşmalarına bak Şunların ‘kurucu önder’ dediğinde, ‘Siz de Atatürk kadar büyüksünüz’ diyorlar. Siz; deminiz, katilleriniz, hepiniz sandığa geleceksiniz. Siz, beraber olduklarınızla; biz milletimizle görüşeceğiz.”