Yavuz Ağıralioğlu’ndan Erdoğan’a sert çıkış: Millet adam arıyor!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat programı kapsamında Erbaa’ya geldi. Ağıralioğlu’na başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra, Tokat İl ve İlçe yönetimi ile diğer partililer eşlik etti.

Ahmet Yenihan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Halk Buluşması’na katılan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

23 YILDIR ARKANIZDA DURUYOR MİLLET

“Çok partiler geldi geçti. 23 yıldır iktidardasınız, milletin sizin yaptıklarınıza kahrı var, görünüyor. 2 yılda bir hainlerle kahramanların yerini değiştirirsiniz. Dün dost olduğunuza bugün düşman olur dün düşman olduklarınızla bugün dost oluşunuz utanmazsınız. 23 yıldır arkanızda duruyor bu millet sizin. Dertlerinize derman olasınız diye yetki veriyor bu millet size. Her seçimde istediğinizin fazlasını veriyor bu millet size.

SİZ DÜNYA LİDERİSİNİZ BİZ FAKİRİZ

Bu sistem tartışmalarının arasında, terörsüz Türkiye açıklamalarının arkasında yitip giden hayatlarımız var. Akşam eve gidince iş bulamamış evlatlarına üzülen babaların yurdu burası. Cumhurbaşkanını seven herkes ‘siz dünya liderisiniz’ diyor. Siz dünya lideriyseniz, Türkiye neyde dünya lideridir Sayın Cumhurbaşkanı? Mesela üretimde, tarımda hayvancılıkta dünya lideri miyiz? Siz dünya lideri olduğunuza göre, bizimde sizden istifade ediyor olmamız lazım. Liderliğinizden bizim payımıza, liderliğini yaptığınız birkaç şey düştü. Enflasyonda, faizde dünya lideriyiz. Yolsuzlukta zirveyi zorluyoruz. Siz dünya liderisiniz biz fakiriz. Siz milletin adamısınız bir her işimizi yapmak için adam arıyoruz. Dolayısıyla bu aradaki bağlantı kopukluğuna Anahtar Parti kuruluyor.

SORUNLARIN ÜSTÜNE CHP YAZALIM

Yolsuzlukla mücadele nutuk atarak olmuyor. Enflasyonla mücadele ayet okuyarak, bakan değiştirerek olmuyor. Görüldü ki evlenme cüzdanı vererek nüfusu, ayet okuyarak faizi, bakan değiştirerek enflasyonu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Biz, Anahtar Parti olarak enflasyonla nasıl mücadele edilir, onu göstermek için kurulduk. Uyuşturucu ile mücadele nasıl yapılır göstereceğiz. Bazen motive olsunlar diye, memleketteki sorunların üstüne CHP yazasım geliyor. Cumhurbaşkanı CHP’yi görünce, bütün sorunları yenmeye odaklanıyor. Her sorunun üstüne CHP yazarsak, Sayın Cumhurbaşkanının bu CHP’yi yenme arzusuyla düze çıkartırız.

MİLLETİNİZLE DOST OLUR MUSUNUZ?

Şimdi Trump’a dostum demeye başladı. Dostunu düşmanını bilemez hale geldi. Dostum dediğiniz adamlar bir sürü kabahate sebep oldular. Daha öncede ESAD’a dostum diyordunuz anamız ağladı. Trump’a dostum demeyin. Çünkü bu dostum dediğiniz adam Gazze’ye otel yapmayı planlıyor. Dostunuzu düşmanınızı seçer misiniz? Milletinizle dost olur musunuz?

MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRMAK KOLAY, KÜÇÜLTMEZSENİZ HERKESE YETER

Adalet ve Kalkınma Partisini kurmuşlar, biz şimdi adalet vaat ediyoruz memlekete iyi mi? Ben Sayın Cumhurbaşkanının 2002’de vaat ettiklerini 2025 de vaat ediyorum. Memleketin sorunlarını çözün kalın. AK Parti için seçim kazanma ihtimali kalmadı. Sandıktan çıksalar da sorun çözemiyorlar. CHP’yi yenseler de memleketi kalkındıramıyorlar. Millet fark etti. AK Parti seçimden çıksa bile memleketin dertlerine deva olamıyor, ortaya çıktı. AK Parti’nin siyasi bünyesi yaşlandı. Böyle büyük memleketi ayağa kaldırmak kolaydır. Küçültmezseniz herkese yeter. Başınızda ne kadar dert varsa hepsi siyasetçilerdir. Bu memlekette milletin dertleri ile dermanı arsına siyaset girmiştir. Sayın cumhurbaşkanı her seçim ‘Allah razı olsun bu muhalefetten, bunlar olmasa biz iktidarda kalamayız’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanını bu dertten kurtaracağız. Biz meçhul insanlar değiliz. Biz devletin, milletin emanet edileceği şerefli, izzetli bir kadroyuz.

MİLLETİNİZE, ŞEHİDİNİZE YASLANIN ONLAR SİZİ YARI YOLDA BIRAKMAZLAR

Evlatlarınızı vuranlara sordunuz, evlatlarınızı vuranlara toplanın dediniz. Meclise çağırdınız, umut hakkı oldunuz çocuklarımızın katiline. Dün DEM’leniyor dediklerinizin müjdecisi oldunuz. Onların postacısı gibi davranmaktan ar etmediniz. Sonra da diyorsunuz ki terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Biz düşmanla mücadele ederek vatan tutmadık. Çocuklarımızı öldürenlerle konuşarak devlet tutmadık. Kendinize gelin. Milletinize, şehidinize, anaların duasına yaslanın. Onlar sizi yarı yolda bırakmazlar. PKK’lılara yaslanmayın. Siz PKK diye konuşuyorsunuz; arkasındaki eller Amerika’nın, İngiltere’nin. PKK ile oturup konuşuyorsunuz, PKK’lılarla konuşmuyorsunuz. Bu kanlı hesaplar yapanların kuklasıyla konuşuyorsunuz.”

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu’nun konuşmalarının ardından, Erbaa il binasının açılışı gerçekleşti. Dualar eşliğinde kurdeleler kesildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Ağıralioğlu, daha sonra parti binasını gezdi.