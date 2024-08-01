Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması

İYİ Parti'den 2023 yılında ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul’da düzenlenen Anadolu Yakası Muhtarları ve İl Dernek Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULUKLARIMIZ AĞIR"

Yeni bir parti kuracağı yönündeki sinyallerini daha önce veren Ağıralioğlu, çalışmaların devam ettiğini ve yanlışları doğruyu analiz etme sürecinde olduklarını belirtti. 27 Temmuz’da iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, "Ekonomiyi düzeltmek için yol haritaları oluşturduk. Sorumluluklarımız oldukça ağır" ifadelerini kullandı.

İSİM VE AMBLEM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Toplantı öncesinde yaklaşık 50 gençle sohbet eden Ağıralioğlu, kuracağı partinin isim ve amblem çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Vizyon ve misyonlarını da paylaşan Ağıralioğlu, "Siyaset yapma gereği duyulmayacak bir vatan hayalini taşıyorum. Particiliğin nadir olduğu bir ülke olmayı amaçlıyorum" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİ VAZİFEYE ÇAĞIRIYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, programa Emine Küçükali ve Murat Uçar gibi çalışma arkadaşlarıyla katıldı. Parti kurma sürecinin, milletin taleplerine yanıt verme amacı taşıdığını vurgulayan Ağıralioğlu, milletine olan borcunu ödemek istediğini ve ülkenin mevcut durumundan daha iyiye ulaşacağına inandığını belirterek, Türk milletini müreffeh bir ülke için vazifeye çağırdı.