Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı Anahtar Partisi'nin logosu belli oldu

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Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı Anahtar Partisi'nin logosu belli oldu

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yarın açıklayacağı partisinin logosu belli oldu. Logoyu Gazeteci İsmail Saymaz paylaştı.

Büyük Birlik Partisi’nde siyaset yaptıktan sonra 2018 yılında İYİ Parti’ye geçen Yavuz Ağıralioğlu yarın Ankara'da partisinin kuruluşunu duyuracak.

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Gazeteci İsmail Saymaz ise Ağıralioğlu'nun partisinin logosunu paylaştı.

Partinin logosu anahtar, kısaltması ise A Parti olacak.

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