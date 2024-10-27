Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı Anahtar Partisi'nin logosu belli oldu

Büyük Birlik Partisi’nde siyaset yaptıktan sonra 2018 yılında İYİ Parti’ye geçen Yavuz Ağıralioğlu yarın Ankara'da partisinin kuruluşunu duyuracak.
Yavuz Ağıralioğlu yeni partisinde isme karar veremedi! Yarın ilan edecek masada hala 4 isim var
Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin amblemi pic.twitter.com/fEW3J8B8En— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 27, 2024
Gazeteci İsmail Saymaz ise Ağıralioğlu'nun partisinin logosunu paylaştı.
Partinin logosu anahtar, kısaltması ise A Parti olacak.