Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Lodos koca kamyonu devirdi

İstanbul’da etkili olan lodos, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir kamyonun devrilmesine neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Lodos koca kamyonu devirdi

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Rüzgar aniden şiddetlendi

Kaza, akşam saatlerinde köprünün Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. Aniden şiddetlenen rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Trafik sıkışıklığı yaşandı

Kamyonun devrildiği bölgede kısa süreli trafik sıkışıklığı yaşandı. Araç, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Köprüde trafik akışı normale döndü.

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