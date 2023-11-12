Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul genelinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanakla birlikte yer yer yıldırımların düştüğü şehirde Yavuz Sultan Selim köprüsüne de yıldırım düştü.
Köprüye yıldırımın düştüğü anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü.
İstanbul genelinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanakla birlikte yer yer yıldırımların düştüğü şehirde Yavuz Sultan Selim köprüsüne de yıldırım düştü.
Köprüye yıldırımın düştüğü anlar kameralara yansıdı.