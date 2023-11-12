Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul genelinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanakla birlikte yer yer yıldırımların düştüğü şehirde Yavuz Sultan Selim köprüsüne de yıldırım düştü.

Köprüye yıldırımın düştüğü anlar kameralara yansıdı.

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