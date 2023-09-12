Yaya çarptı kendi öldü

Başakşehir’de motorlu kurye olarak çalışan Oğuz Şenol yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Motosikletten savrularak yere düşen Şenol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Yaya çarptı kendi öldü

İHA'nın haberine göre, kaza, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bir yemek firmasında motorlu kurye olarak çalışan Oğuz Şenol ile cadde de yolun karşısına geçen bir kişi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hem yolun karşısına geçmeye çalışan kişi hem de kurye savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar kazada yaralılara müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde müdahalesini yaptığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosikletli kurye Oğuz Şenol yaşamını yitirdi.

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