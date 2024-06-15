Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep olan otobüs şoförü tutuklandı

Kaynak: DHA
Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep olan otobüs şoförü tutuklandı

Diyarbakır'da, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 63 yaşındaki Havva Polat toprağa verildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Agit U. ise tutuklandı.

Kaza, 13 Haziran akşamı Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek üzere yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Havva Polat'a, Agit U. yönetimindeki 21 AAF 203 plakalı şehir içi yolcu taşıyan otobüs çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Havva Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Sur ilçesi kırsal Erimli Mahallesi’nde defnedildi.

Gözaltına alınan Agit U., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Havva Polat'ın, İzmir'den bayram tatili için kente geldiği ve kaza günü bir akrabasının mevlidine götürmek üzere pazardan sebze ve meyve almak için dışarı çıktığı belirtildi.

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