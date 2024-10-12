Yaya geçidinde kadına çarptı otomobilin bırakıp kaçtı. Ölüme saniyeler kala

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaya geçidinde kadına çarptı otomobilin bırakıp kaçtı. Ölüme saniyeler kala

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk annesi kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına çarpan sürücü olay yerine aracını bırakıp, kaçtı. Üç çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kaza anının kayıtlarında kadının çarpma esnasında metrelerce havaya fırladığı görüldü.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 59 yaşındaki Nadire Karaca'ya, A.K.'nin kullandığı 61 AHV 647 plakalı otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadına ihbar üzerine hızla kaza yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Nadire Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücü A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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