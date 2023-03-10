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Yaya geçidinde silahlı bıçaklı kavga

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaya geçidinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kardeş bıçakla, 1 kişi de silahla vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 07:27
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Yaya geçidinde silahlı bıçaklı kavga

Yaya geçidinde silahlı bıçaklı kavga
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İHA'nın haberine göre, olay, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. (24) ve A.T.K. (20) isimli iki kardeş, yaya geçidinden karşıya geçerken, aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. ile karşılaştı. 

Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.Ö., yanında taşıdığı bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Yaralanan kardeşlerden biri, silahını çıkararak kaçmaya başlayan S.Ö.’ye 7 el ateş etti. S.Ö. de kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. 

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılardan S.Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, U.K. ve A.T.K. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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