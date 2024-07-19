Yaya yoluna ağaç düştü

Kaynak: İHA
Yaya yoluna ağaç düştü

Bolu'da yaya yoluna ağaç düşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.


Garip kaza Bolu'da Valilik Konağı’nın yanında bulunan İbni Sina Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, dallarının ağır geldiği bir söğüt ağacının büyük dalı ağaçtan koptu. Bir anda yere düşen ve yayaların bölgeden geçtiği sırada devrilen dal, dükkan önünde oturan bir vatandaşı yaraladı. Hafif şekilde bir kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.
Olay esnasında ağaçtan çıkan çatırtı sesini duyan bir vatandaş, “Çatırtı oldu, baktık aşağı indi. Burada bulunanlara ‘kaçın’ demeye kalmadı. Ağacın ince dalları bir kişinin üzerine geldi” dedi.
Ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

aw250474-02.jpg

Son Haberler
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç Dünya
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç
Trabzonspor üste para vererek gönderdi Spor
Trabzonspor üste para vererek gönderdi
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi Yaşam
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları Keşfet
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat! Gündem
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat!
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti Magazin
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti