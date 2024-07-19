Yaya yoluna ağaç düştü



Garip kaza Bolu'da Valilik Konağı’nın yanında bulunan İbni Sina Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, dallarının ağır geldiği bir söğüt ağacının büyük dalı ağaçtan koptu. Bir anda yere düşen ve yayaların bölgeden geçtiği sırada devrilen dal, dükkan önünde oturan bir vatandaşı yaraladı. Hafif şekilde bir kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay esnasında ağaçtan çıkan çatırtı sesini duyan bir vatandaş, “Çatırtı oldu, baktık aşağı indi. Burada bulunanlara ‘kaçın’ demeye kalmadı. Ağacın ince dalları bir kişinin üzerine geldi” dedi.

Ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.