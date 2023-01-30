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  • Sosyetik kasap Nusret'in Amerika'daki restoranı batıyor mu? Günün en işlek saatinde masalar bomboş

Sosyetik kasap Nusret'in Amerika'daki restoranı batıyor mu? Günün en işlek saatinde masalar bomboş

Nusret’in pahalı menüleri Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da gündem oluyor. Nusret'in Amerika'daki restoranında çekilen görüntüler akıllara çeşitli sorular getirdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:30
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Yayınlanan video Nusret Gökçe'nin Amerika'daki restoranı kapanıyor sorusunu akıllara getirdi.

Sosyetik kasap Nusret'in Amerika'daki restoranı batıyor mu? Günün en işlek saatinde masalar bomboş
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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, dünya çapında 32 şube ile dev bir marka haline getirdiği restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla da sık sık gündem olan Nusret 2022  dünya kupası finalinde sahaya girmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü futbolcularla fotoğraf çektiren özellikle de dünya kupasını eline alıp poz vermesiyle FIFA'yı karıştıran  Nusret''e yoğun tepkiler yağmıştı.

Nusret'e ilk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmişti.. ABD'de 1914 yılından beri düzenlenen bir futbol turnuvası olan 'Lamar Hunt  Kupası'ndan Nusret Gökçe'nin men edildiği açıklandı.

Amerika'da pek sevilmeyen işletmeci hakkında sosyal medyada yeni yayınlanan bir video dikkat çekti.

ABD’li bir TikTok kullanıcısı New York’ta şehrin en işlek bölgesinde bulunan Nusret şubesine giderek menüdeki fiyatları içeren video çekti. 

''O ÇOK MEŞGUL'' NOTUYLA PAYLAŞILDI

Videoda Cuma günü akşam 18.00’de lüks Nusret restoranının içerisinin neredeyse tamamen boş olması da “Nusret ABD’de batıyor mu” sorularının sorulmasına neden oldu. 

 

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deniz
30.01.2023 11:38
Görgüsüz,sonradan görme,bunlardan çok var bu ülkede.  
 
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