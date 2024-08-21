Yayla evi yangınında kundaklama şüphesi. Üç ölü üç gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yayla evi yangınında kundaklama şüphesi. Üç ölü üç gözaltı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kundaklama şüphesi üzerine jandarma üç kişiyi gözaltına aldı, olay araştırılıyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası’nda bugün sabah saatlerinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme yapan Jandarma ölenlerin akrabası olduğu belirtilen üç kişiyi gözaltına aldı.

YAYLADA YETERLİ SU OLMAYINCA OLANLAR OLDU

Araklı ilçesinin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah 06.40 sıralarında yaşandı Arif Altuntaş'a ait evde yangın çıktı.

Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaylada alevleri söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle çevredekiler yangını gözyaşları içinde izledi. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.
İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için de akrabalarıyla anlaştığı belirtildi. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş’ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.
Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek “Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şok olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık” dedi.

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