Yaylacılar büyük gün 30 gün sürecek

İHA'nın haberine göre, Muş'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların serinlemeye başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanıyor.

Yaz mevsimi boyunca yaylada sağım yapan kadınlar; peynir, çökelek ve tereyağı gibi ürünler satarak da aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Hayvanlarını otlatmak için kışın ovalara ve sıcak yerlere, yazın yaylalara göç etmek zorunda kalan sürü sahipleri, uzun bir yolculuk için hazırlığa başladı.

Yüksek kesimlerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte yaylacılar sıcak bölgeye göç ederek kış mevsimini Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde geçiriyor.

Büyük göç öncesi son hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Sosın Özçelik, yaylada yaklaşık 2 ton peynir ürettiğini ifade ederek, “İlkbahar mevsiminde çıktığımız yaylalarda süt sağıp peynir satıyoruz. Çobanlarımız için ekmek pişiriyoruz" diye konuştu.

"2 TON PEYNİR YAPTIM"

Özçelik "Havaların soğuması ile birlikte sıcak bölgelere, yani Diyarbakır tarafına gidiyoruz. Çocuklarımız yaylaya gelmiyor benle eşim tek başımıza yaylaya geliyoruz. Ben 2 ton peynir topladım. Bir tonunu mandıraya sattım bir ton da kendimize topladık. Çocuklarıma ve akrabalarıma vereceğim peynirleri” dedi.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç edeceklerini söyleyen Netice Erol, göç öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “İlkbahar mevsiminde bu yaylaya geldik. Geldiğimiz günden beri koyun sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir ve yağ yapıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte biz eşyalarımızı topladık. Burada hava soğuk olduğu için daha sıcak olan Diyarbakır’a gideceğiz” şeklinde konuştu.

Hayvanları yaklaşık bir ay yürüttüklerini ifade eden Barış Çete ise “Mayıs ayında Diyarbakır’dan göç ederek bu yaylaya geldik. Bütün yaz mevsimi boyunca hayvanlarımızı sağarak peynir elde ediyoruz. Bir kısım sütü ise mandıraya veriyoruz. Sonbaharın gelmesi ile birlikte artık koyunları sağmıyoruz çünkü doğuma az bir süre kaldı. Hayvanlarımızı Diyarbakır’a götürüyoruz orada hava sıcak ve az kar yağıyor. Burada havalar soğudu dönüş için hazırlıklarımızı tamamladık. Hayvanların durumuna ve mesafeye göre 15 ile 30 gün yolumuz sürüyor” ifadelerini kullandı.