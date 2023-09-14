Yaylacılar büyük gün 30 gün sürecek

Muş'un verimli yaylalarında hayvanlarını otlatan aileler, havaların serinlemesiyle dönüşe geçmek için hazırlıklara başladı. Hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Barış Çete "Dönüş yolculuğumuz 15 ile 30 gün arasında sürecek” dedi.

KAYNAK: İHA
Yaylacılar büyük gün 30 gün sürecek

İHA'nın haberine göre, Muş'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların serinlemeye başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanıyor.

Yaz mevsimi boyunca yaylada sağım yapan kadınlar; peynir, çökelek ve tereyağı gibi ürünler satarak da aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Hayvanlarını otlatmak için kışın ovalara ve sıcak yerlere, yazın yaylalara göç etmek zorunda kalan sürü sahipleri, uzun bir yolculuk için hazırlığa başladı.

Yüksek kesimlerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte yaylacılar sıcak bölgeye göç ederek kış mevsimini Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde geçiriyor.

Büyük göç öncesi son hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Sosın Özçelik, yaylada yaklaşık 2 ton peynir ürettiğini ifade ederek, “İlkbahar mevsiminde çıktığımız yaylalarda süt sağıp peynir satıyoruz. Çobanlarımız için ekmek pişiriyoruz" diye konuştu.

"2 TON PEYNİR YAPTIM"

Özçelik "Havaların soğuması ile birlikte sıcak bölgelere, yani Diyarbakır tarafına gidiyoruz. Çocuklarımız yaylaya gelmiyor benle eşim tek başımıza yaylaya geliyoruz. Ben 2 ton peynir topladım. Bir tonunu mandıraya sattım bir ton da kendimize topladık. Çocuklarıma ve akrabalarıma vereceğim peynirleri” dedi.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç edeceklerini söyleyen Netice Erol, göç öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “İlkbahar mevsiminde bu yaylaya geldik. Geldiğimiz günden beri koyun sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir ve yağ yapıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte biz eşyalarımızı topladık. Burada hava soğuk olduğu için daha sıcak olan Diyarbakır’a gideceğiz” şeklinde konuştu.

Hayvanları yaklaşık bir ay yürüttüklerini ifade eden Barış Çete ise “Mayıs ayında Diyarbakır’dan göç ederek bu yaylaya geldik. Bütün yaz mevsimi boyunca hayvanlarımızı sağarak peynir elde ediyoruz. Bir kısım sütü ise mandıraya veriyoruz. Sonbaharın gelmesi ile birlikte artık koyunları sağmıyoruz çünkü doğuma az bir süre kaldı. Hayvanlarımızı Diyarbakır’a götürüyoruz orada hava sıcak ve az kar yağıyor. Burada havalar soğudu dönüş için hazırlıklarımızı tamamladık. Hayvanların durumuna ve mesafeye göre 15 ile 30 gün yolumuz sürüyor” ifadelerini kullandı.

aw030230-01.jpg

aw030230-02.jpg

aw030230-03.jpg

aw030230-04.jpg

aw030230-05.jpg

aw030230-06.jpg

aw030230-07.jpg

aw030230-08.jpg

aw030230-09.jpg

aw030230-10.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu Güncel
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar Magazin
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi Güncel
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı Ekonomi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek Dünya
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti Ekonomi
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir?