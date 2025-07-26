Yaylada görüldü bakan bir daha baktı

Artvin’in yüksek rakımlı yaylalarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve halk arasında "Kafkas semender" olarak da bilinen Taraklı semenderi görüntülendi.

Artvin’in 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarında bulunan küçük göletlerde ve nemli ormanlık alanlarda yaşayan Kafkas semenderi, genellikle çok nadir olarak görülüyor.

Zehirli salgısı ile kendini koruyabilen bu amfibik canlı, hem ayakları hem de yüzgeç benzeri yapıları sayesinde karada ve suda rahatça hareket edebiliyor.

Semender, türüne göre akciğer, deri, solungaç ya da ağız boşluğu yoluyla solunum yapabiliyor. Nemli ve serin ortamlarda yaşamayı tercih eden semender, doğada oldukça hassas bir denge unsuru olarak biliniyor.