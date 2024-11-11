Evin davetsiz misafiri tilki

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evin davetsiz misafiri tilki

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çençül Yaylasında evlerinin önüne gelen tilkiyi görünce şaşkınlarını gizleyemediler.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çençül Yaylasında Saral ailesinin davetsiz misafiri aç kalan tilki oldu.

Yaylada ikamet eden vatandaşların çoğunluğu kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Bayburt ve Trabzon'a göçerken geride az sayıda aile kaldı. Çençül Yaylasında kalmayı sürdüren Bahri Saral ve ailesi sabah tilki sürpriziyle karşılaştı. Evlerinin kapısının önüne kadar gelen tilkiyi gören aile biraz şaşırdı daha sonra tilkiyi evin içerisine davet ettiler.

Tilki ile Bahri Saral'ın diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Yayladaki evin davetsiz misafiri tilki oldu

Yayladaki evin davetsiz misafiri tilki oldu

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