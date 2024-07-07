Yaz ayı boyunca ücretsiz oldu. 7’den 70’e herkes faydalanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Yaz ayı boyunca ücretsiz oldu. 7’den 70’e herkes faydalanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşlara bedava limonata dağıtım hizmeti veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin yapılan açıklamasında, "Yaz sıcaklarına serin bir mola. Sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın biraz da olsa serinleyebilmesi için kentimizde yoğunluğun fazla olduğu noktalarda ücretsiz limonatalar dağıtıyoruz. Kızılay ve Ulus’taki stantlarımızdan limonatalarınızı alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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ANKARA'NIN BELİRLİ BÖLGELERİNDE BEDAVA LİMONATA İKRAMINA BAŞLANDI

Yaz aylarında, sıcaktan bunalan vatandaşların ferahlaması için ücretsiz soğuk limonata ikramına Kızılay Meydanı, Ulus Zafer Anıtı ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda başlandığı ifade edildi.

Uygulamanın şehrin merkezi bölgeleri ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yaz boyunca ücretsiz limonata ikramının devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar, bedava dağıtılan limonata için uzun kuyruklar oluştururken, limonata alan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mansur Yavaş'a teşekkürlerini iletti. Ankaralılar, limonata dağıtılan noktaların artırılmasını ve bu şekilde kuyrukların azaltılmasını da talep etti.

Bu sosyal belediyecilik projesiyle birlikte Ankaralıların yaz sıcaklarına bir nebze de olsa ferah bir mola vermesi bekleniyor.

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