Yaz aylarında cildi parlatmak için 7 altın ipucu

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Andaç Salman, gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda cilt sağlığı için gerekli önlemleri almanın son derece önemli olduğunu vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında cildi parlatmak için 7 altın ipucu

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Yaz aylarında havaların ısınması, güneşin sert ışınları ve artan nem cildimizde değişikliklere ve bazı sorunlara yol açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Andaç Salman, cilt sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Andaç Salman, “Yazın artan sıcaklık ciltte yağlanmaya ve tıkanmış gözeneklere yol açarak sivilceleri yaygınlaştırabiliyor. Ciltte su kaybı oluştuğundan kuruluk, pul pul dökülme ve donuk bir görünüme yol açıyor. Bilimsel araştırmalar da; güneş ışınlarının ciltte kırışıklığın artması, güneş yanığı, güneş lekeleri, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskinin artmasında çok büyük etkisi olduğunu gösteriyor” sözlerini kullandı.

Cildimizi yaz aylarının olumsuz etkilerinden korumak ve yaz ışıltısı sağlamak için bazı kurallara dikkat etmek hatta bunları yaşam alışkanlığı haline getirmek gerektiğini belirten Doç. Dr. Andaç Salman, 7 altın ipucunu sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

-Güneş kremini ihmal etmeyin

-Derinizi içten ve dıştan nemlendirin

-Düzenli olarak cildinizi temizleyin

-Antioksidanlarla beslenin

-Hijyene özen gösterin

-Mümkünse gölgede kalın

-Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün

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