Yaz aylarında hamilelerin sağlığını koruyacak beslenme önerileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Honca, yaz hamileleri için 10 beslenme önerisini sıralayarak önemli uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında hamilelerin sağlığını koruyacak beslenme önerileri

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Anne adaylarının hamilelik döneminde yaptığı beslenme hataları sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Honca, hamileliğini yaz aylarında geçiren kadınlar için kritik önerilerini açıkladı.

Anne adayları hamilelik sürecinde ‘bebeğimin iyi gelişmesi için çok yemeliyim’, ‘artık iki canlı olduğum için iki kişilik beslenmem gerekiyor’ gibi düşüncelerle beslenmede aşırıya kaçabiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eda Honca yaz aylarında buna bir de mevsimsel faktörlerin eklenmesinin gerek kilo alımı gerekse besin zehirlenmesi açısından riski artırabildiğini dile getirdi.

Peki, anne adayları yazın beslenmede nelere dikkat etmeli, hangi yanlışlardan kaçınmalı?

İşte o öneriler….

-Alışverişte dondurulmuş ürünleri en son alın

-Gıdaların korunmasında soğuk zincire dikkat

-Bu besinleri mutlaka sıcak tüketin

-Hamur işinin cazibesine aldanmayın

-Hamilelikte öğün atlamayın

-Mutlaka kahvaltınızı yapın

-Hamilelikte yeterli su için, açık sudan uzak durun

-Kahve tüketimini abartmayın

-Hamilelikte bu besinlerden uzak durun

-Hamilelikte iki kişilik yemeyin

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