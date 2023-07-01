Sıtma nedir? Sıtma belirtileri nelerdir? Sıtma tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan sıtmayla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, sıtma nedir? Sıtma belirtileri nelerdir? Sıtma tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Sıtma nedir? Sıtma belirtileri nelerdir? Sıtma tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sıtmayla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan sıtmayla ilgili ilgili detaylar…

SITMA NEDİR?

Sıtma, plazmodium adı verilen bir parazitin sebep olduğu ateşli bir hastalıktır. Parazit, dişi anofel sivrisineklerin ısırıkları yoluyla insanlara ulaşır. Sıtmaya sahip kişiler genellikle yüksek ateş ve titreme ile kendilerini çok hasta hissederler. Hastalığa ılıman iklimlerde çok nadir rastlanırken, tropikal ve subtropikal ülkelerde sıtma hala yaygın olarak görülmektedir.

SITMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sivrisineklerin Bulaşma Döngüsü

Bir sivrisinek, sıtmalı bir kişiyi besleyerek enfekte olur.

Bu sivrisinek ileride sizi ısırdığı takdirde sıtma parazitlerini bulaştırabilir.

Parazit, vücuda girmesinin ardından karaciğere gider ve burada 1 yıl kadar uykuda kalabilir.

Parazitler olgunlaştığında karaciğeri terk ederler ve alyuvarları enfekte ederler. Bu insanların tipik olarak sıtma belirtilerini geliştirdiği zamandır.

Enfekte olmamış bir sivrisinek, döngünün bu noktasında sizi ısırdığı takdirde sıtma parazitleri enfekte olur ve bu da onları ısırdığı diğer insanlara yaymasına sebep olur.

SITMA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hastalığın tedavisinde paraziti öldürmek amacıyla ilaç kullanılmaktadır. Kullanılacak ilaç türleri ve tedavi süresi, parazitin türüne, belirtilerin şiddetine, yaşa ve hamileliğe bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sıtmaya karşı bir aşı henüz bulunmamıştır. Bu nedenle sivrisinek sokmalarına karşı kişisel korunma, hastalığın önlenmesinde büyük etkiye sahiptir.

Sıtma, klinik durumlarda aniden kötüleşme görülebilen ve acil müdahale gerektirebilen bir durumdur. Buna bağlı olarak tedavi edilmediği taktirde bilinç bulanıklığı, böbrek yetmezliği, nöbetler, solunum sıkıntısı, koma ve hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

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