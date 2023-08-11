Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı

Suyun yaşamın devamlılığı için çok önemli ve gerekli olan, enerji vermeyen besin öğesi olduğunu ifade eden Diyetisyen Nesrin Kuran “Suyu ihmal etmeyiniz, sağlıkla kalınız” dedi.

KAYNAK: İHA
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı

Ülkemizde son günlerde artan sıcaklara bağlı olarak uzmanlar özellikle su tüketimi ile alakalı ciddi uyarılarda bulunuyor.

“SUYUN VÜCUT İÇİN BİRÇOK FONKSİYONU VAR”

Suyun tüketilen yiyeceklerin vücutta işlenmesi, vücut sistemlerinin çalışması, zararlı maddelerin vücuttan atılması, vücut ısısının düzenlenmesi ve iç organların korunması gibi çok önemli işlerde görev aldığını dile getiren Diyetisyen Nesrin Kuran, “ Ayrıca su tüketimi vücudumuz için gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve flor gibi temel mineralleri de sağlamaktadır. Tüm bunların aksamadan yerine getirilmesi vücudumuzda su dengesinin korunması ile mümkündür. Vücudun su dengesi; solunum yoluyla, idrarla, terle ve dışkıyla atılan suyun (yaklaşık 2,5 litre), içecekler ve yiyeceklerle alınan su ile yerine konmasıdır. Vücuttan atılan suyun yerine konmaması sonucu vücut su dengesi bozulmaktadır. Bu durum özellikle bebeklerde sağlık açısından oldukça tehlikelidir.” dedi.

“GER GÜN EN AZ 8 SU BARDAĞI SU İÇİLMELİ”

Günlük su ihtiyacının bireylere ve durumlara göre farklılık gösterse de gün içerisinde en az 8 su bardağı su içilmesinin önerildiğini ifade eden Diyetisyen Nesrin Kuran, Erzurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’ndeki açıklamalarına şöyle devam etti:

“Su ihtiyacını etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Sıcak havaların hakim olduğu yaz aylarında su gereksinimi artmaktadır. Bu yüzden yaz aylarında tükettiğimiz su miktarına özellikle dikkat etmeliyiz. Yaz aylarında vücudumuz için daha iyi bir sıvı dengesi sağlamak adına; su tüketimimizi artırmalı, suyu her zaman görünür bir yerde bulundurmalı, susama hissini beklenmeden su tüketmeli, uyanınca ve uyumadan önce 1 bardak su içmeli, her idrar sonrası 1 bardak su içmeli, sıvı ihtiyacım karşılamak için aromalı, pazlı, şekerli içecekler yerine ilk olarak suyu tercih etmeli, sıcak havalarda susama hissini artıracak baharatlı gıdalar ve paketli yiyecekler yerine sindirimi kolay, posalı, su içeriği yüksek gıdaları tercih etmeli, çay ve kahve gibi içeceklerin tüketimini azaltmalı, yoğun fiziksel aktivite yaparken su tüketimi artırmalı ve uzun mesafe yolculuklarda su tüketimini artırmalıyız.”

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