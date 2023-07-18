Yaz diyetinde altın öneriler. Uzmanı püf noktaları açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yaz aylarında insanların en büyük sorunu kilolar olduğu biliniyor. Yazın ise kilo vermek için birçok diyet paylaşılıyor.

Uzmanlardan yaz diyetleri hakkında altın öneriler geldi.

İŞTE O ÖNERİLER…

-Öğün düzeninizi değiştirmeyin

-Bol su için

-Sebze tüketimine ağırlık verin

-Yeterli protein alın

-Yoğurt tüketin

-Tok tutan ara öğünler yapın

-Yaz meyvelerinde aşırıya kaçmayın

-Dondurmaya dikkat edin

YAZ DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Serinleten bu yaz diyetiyle 3 ana ve 3 ara öğün yapmanız gerekiyor. Yağların yakılması içinde mutlaka gün içerisinde en az 3 litre su içmeniz gerekiyor.

10 günlük diyeti yaparken en az yarım saat yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Bu diyeti tam uyguladığınız takdirde 10 günde 4 kilo vermeniz mümkün.

10 gün uyguladıktan sonra da yediklerinize dikkat ederseniz kilo vermeye de devam edebilirsiniz.