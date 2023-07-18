Yaz diyetinde altın öneriler. Uzmanı püf noktaları açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Yaz aylarında insanların en büyük sorunu kilolar olduğu biliniyor. Yazın ise kilo vermek için birçok diyet paylaşılıyor.
Uzmanlardan yaz diyetleri hakkında altın öneriler geldi.
İŞTE O ÖNERİLER…
-Öğün düzeninizi değiştirmeyin
-Bol su için
-Sebze tüketimine ağırlık verin
-Yeterli protein alın
-Yoğurt tüketin
-Tok tutan ara öğünler yapın
-Yaz meyvelerinde aşırıya kaçmayın
-Dondurmaya dikkat edin
YAZ DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?
Serinleten bu yaz diyetiyle 3 ana ve 3 ara öğün yapmanız gerekiyor. Yağların yakılması içinde mutlaka gün içerisinde en az 3 litre su içmeniz gerekiyor.
10 günlük diyeti yaparken en az yarım saat yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Bu diyeti tam uyguladığınız takdirde 10 günde 4 kilo vermeniz mümkün.
10 gün uyguladıktan sonra da yediklerinize dikkat ederseniz kilo vermeye de devam edebilirsiniz.