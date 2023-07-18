Yaz diyetinde altın öneriler. Uzmanı püf noktaları açıkladı

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, tatilde diyeti bozmamak ve sağlıklı beslenmek için püf noktaları açıklaması dikkat çekti.

Yaz diyetinde altın öneriler. Uzmanı püf noktaları açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yaz aylarında insanların en büyük sorunu kilolar olduğu biliniyor. Yazın ise kilo vermek için birçok diyet paylaşılıyor.

Uzmanlardan yaz diyetleri hakkında altın öneriler geldi.

İŞTE O ÖNERİLER…

-Öğün düzeninizi değiştirmeyin

-Bol su için

-Sebze tüketimine ağırlık verin

-Yeterli protein alın

-Yoğurt tüketin

-Tok tutan ara öğünler yapın

-Yaz meyvelerinde aşırıya kaçmayın

-Dondurmaya dikkat edin

YAZ DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Serinleten bu yaz diyetiyle 3 ana ve 3 ara öğün yapmanız gerekiyor. Yağların yakılması içinde mutlaka gün içerisinde en az 3 litre su içmeniz gerekiyor.

10 günlük diyeti yaparken en az yarım saat yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Bu diyeti tam uyguladığınız takdirde 10 günde 4 kilo vermeniz mümkün.

10 gün uyguladıktan sonra da yediklerinize dikkat ederseniz kilo vermeye de devam edebilirsiniz.

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