Yaz gebelerine sağlıklı öneriler. Uzmanı açıkladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin; yazı serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere önerilerde bulundu.

Yaz gebelerine sağlıklı öneriler. Uzmanı açıkladı

Op. Dr. Fatma Sezgin, “Sıcaklık artışıyla birlikte gebelerde sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikâyetler artar. Yükselen sıcaklıkların sizi keyfinizi bozmasına izin vermeyin” dedi.

"YAZ AYLARINDA ŞİKAYETLER YOĞUNLAŞABİLİR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, "Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabilmektedir. Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

"SIVI TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bebeğin ve annenin susuz kalmaması gerektiğine dikkat çeken Sezgin, "Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarınınım dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir. Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller. Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

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