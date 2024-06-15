Yaz geldi kutlamalar karadan denize kaydı

Hem konforun hem de lüksün bir araya geldiği kiralık tekneler ise yeni bir trende dönüştü. Türkiye'nin ilk tekne kiralama uygulamasını 2021’de hayata geçirerek İstanbul’daki tekne sahipleri ile kiralamak isteyenleri tek platformda buluşturan genç teknoloji girişimcisi ise sektörün güncel karnesini açıklarken, kullanıcılara sundukları avantajları paylaştı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün ve kutlama sezonu açılırken, şehir içindeki mekanların cep yakan faturası, birçok kişiyi alternatif arayışına itti. Hem konforun hem de lüksün bir araya geldiği kiralık tekneler ise bu sezon yeni bir trende dönüştü. Tatil yörelerindeki otellerde belirli bir süre konaklamanın el yakan bütçesi, ulaşım maliyetleriyle birleştiğinde, İstanbul’da kalıp tekne kiralayarak günübirlik gezintilere çıkmak, daha ferahlatıcı ve uygun bütçeli hale geldi.

2024’te 18,94 milyar dolar olan tekne kiralama pazarının 10 yılda 24,46 milyar dolara ulaşacağına işaret eden Business Research Company’nin raporu da bu trendin giderek yaygınlaşacağını ortaya koyuyor. Bu pastadan pay alan ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor. Deniz Ticaret Odası’nın sektöre dair yayımladığı son veriler, ülkemizde 2023’te 2 bin 745 ticari yatın, 2 bin 807 tane de günübirlik gezi teknesinin bulunduğunu gösteriyor. Tekne kiralama faaliyetlerinin özellikle İstanbul’da yaygın olduğunu belirten Türkiye’nin ilk tekne kiralama uygulaması olarak 4. yaz sezonunu karşılamaya hazırlanan Teknevia ise sektörün güncel karnesini açıklarken, kullanıcılara sundukları avantajları ve yerel pazara kattıkları yenilikleri paylaştı.

Boğazıyla ünlü metropol şehir İstanbul’da 700 ticari tekne bulunduğunu söyleyen Teknevia Kurucusu ve CEO’su Mert Güler konuya dair şu bilgileri verdi: “İstanbul’daki ticari teknelerin neredeyse 150’si platformumuza kayıtlı. Bu tablo, esas faaliyet bölgemizdeki güçlü konumumuzu ortaya koyuyor.”

“Tekne kiralayarak organizasyon planlamak, çok daha uygun maliyetli”

Tekne kiralamanın tüketiciler için ilgi çekici yanlarını paylaşan Mert Güler, “Başta İstanbullular olmak üzere, komşu illerden gelenlerin de özel günlerini kutlamak için ilk tercihi artık tekne kiralamak oluyor. Çünkü bir organizasyonun olmazsa olmazlarından yeme-içme gibi aktiviteleri, günlük kiralanan teknelerde çok uygun maliyetlere denk geliyor. Bunun yanı sıra, İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasında insanlar kalabalıktan uzaklaşırken, aynı zamanda şehir dışındaymış gibi eğlenebiliyorlar. Biz de platformumuzla herkesin bu lükse ve konfora kolay ve hızlı şekilde erişebilmesini sağlıyoruz” diyerek platformlarına dair detayları şu şekilde anlattı:

“Tüm teknelerin net fiyatlarının yıl boyu görüntülenebildiği bir platform oluşturduk. Teknevia’dan önce, sektördeki fiyatlar şeffaf bir şekilde görünmüyordu. Online olarak rezervasyon yapılmıyor, rezervasyon süreci geleneksel bir şekilde ilerlediği için turun içeriğine dair anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Birçok resmi olmayan aracı, fahiş komisyonlar alarak hem tekne sahiplerini hem de müşterileri mağdur ediyordu. Biz de tekne kiralama pazaryerimizle bu sorunları ortadan kaldırdık. Örneğin sektörümüze ilk online ödemeyi getirdik.”

“Tekne kiralama sürecini güvenilir ve kişiselleştirilebilir kılıyoruz”

Teknevia Kurucusu ve CEO’su Mert Güler, “Kullanıcı dostu arayüze sahip tekne kiralama platformu olarak, tekne kiralama sürecini kolaylaştırarak her adımda kusursuz bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Herkese tercihlerine uygun zengin alternatifler sunuyoruz. Kullanıcıların güvenliği ve memnuniyeti için güvenilir bir ortam yaratırken, kiralama sürecini kişiselleştirebilir hale getiriyoruz. İstedikleri tarihlerde, rotalarda ve ek hizmetlerle tekne kiralamalarına olanak tanıyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlı ve etkili bir şekilde destek oluyor, sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz” dedi.

“En popüler ilk 20 uygulama arasından hiç çıkmıyoruz”

Sürdürülebilirlik ilkesiyle tekne kiralama sektöründe birçok yeniliğe kapı açtıklarını söyleyen Mert Güler, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Markamızla sektörde verimliliği artırıp kağıt ve zaman israfını önlüyoruz. Kiralama pazaryeri olmamız sebebiyle paylaşım ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Dinamik ve genç ekibimizle kurduğumuz platformla dünyanın her yerinden kullanıcılar, pazaryerimizdeki tekneleri kiralayabiliyor. Bugüne dek 6 bin tekne kiralama işlemine aracılık ettik. İnternet sitesi ve uygulamamızın trafiği yıllık 2 milyon kullanıcıyı geçti ve 200 bin yükleme sayısına ulaştık. Seyahat kategorisinde en popüler ilk 20 uygulama arasından hiç çıkmıyoruz. Başarılarımızla, Forbes'un Avrupa’nın 30 yaş altı e-ticaret alanında takip edilen girişimciler listesine aday gösterildik. Bu rüzgarı arkamıza alarak 2024’te 10 bin tekne kiralamasına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi sektörümüze entegre ederek dönüştürmeye devam edeceğiz. 2021’de ilk adımımızı attığımız tıpkı İstanbul’daki gibi, kısa süre önce açıldığımız Ege ve Akdeniz pazarlarında da lider olmayı hedefliyoruz.”