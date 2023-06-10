Yaz gelmiyor yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji bu illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Bolu hariç) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İç Ege ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey çevreleri, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Karaman hariç) bölge geneli ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra (Eskişehir hariç bölge) genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra (Bolu hariç) bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve ;Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu