Yaz gelmiyor yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji bu illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Bolu hariç) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İç Ege ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey çevreleri, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Karaman hariç) bölge geneli ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra (Eskişehir hariç bölge) genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra (Bolu hariç) bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve ;Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu