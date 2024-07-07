Yaz günü köyler beyazla kaplandı

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere köyü, dün doğanın iki farklı yüzüne tanıklık etti. Yoğun yağışların etkisiyle dereler taşarken, aynı zamanda fındık büyüklüğünde dolu yağışı köyü adeta beyaza bürüdü.

Başkurtdere köyü, kent merkezine 87 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve bu doğa olayları köy sakinlerini hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Yoğun yağışlar nedeniyle dereler taştı ve bazı tarım arazileri su altında kaldı. Aynı zamanda, fındık büyüklüğündeki dolu taneleri tarlalara ve çatılara zarar verdi.