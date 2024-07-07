Yaz günü köyler beyazla kaplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaz günü köyler beyazla kaplandı

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere köyünde doğa iki farklı yüzünü gösterdi. Yoğun yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı köyü beyaza bürüdü.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere köyü, dün doğanın iki farklı yüzüne tanıklık etti. Yoğun yağışların etkisiyle dereler taşarken, aynı zamanda fındık büyüklüğünde dolu yağışı köyü adeta beyaza bürüdü.

Başkurtdere köyü, kent merkezine 87 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve bu doğa olayları köy sakinlerini hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Yoğun yağışlar nedeniyle dereler taştı ve bazı tarım arazileri su altında kaldı. Aynı zamanda, fındık büyüklüğündeki dolu taneleri tarlalara ve çatılara zarar verdi.

Son Haberler
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi Ekonomi
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu Yerel Haberler
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü Spor
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!' Video
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!'
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı Yerel Haberler
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı Video
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı Spor
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı